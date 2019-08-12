مكياج مستوحى من نجوى كرم لإطلالة مميزة في عيد الأضحى 2019

دائما ما تبهرنا النجمة اللبنانية نجوى كرم بإطلالاتها الجمالية التي تظهرها أصغر من عمرها بسنوات على الرغم من تجاوزها الـ53، فصاحبة أغنية "شو هالحلا" تعد من أكثر الفنانات اللواتي يبرعن في اختيار رسمات المكياج التي تليق بملامحهن بكل جاذبية ورقي.

فما رأيك بأن تستوحي مكياجك في عيد الأضحى 2019 من إطلالات الفنانة نجوى كرم؟.

رسمات المكياج الملونة رائجة جدا لصيف 2019، فلا تترددي بمواكبة هذه الصيحة لعيد الأضحى من خلال اختيار ألوان مشرقة كما فعلت نجوى كرم في احدى اطلالاتها الأخيرة حيث تألقت بمكياج وردي اعتمدت فيه على ظلال العيون الوردية مع الغليتر اللامعة واكتفت بخط رفيع من الآيلانير الأسود من دون أن تتخلى عن الكحل الأسود داخل الجفن لمنح نظرتها عمقاً جذاباً، ثم أكملت اطلالتها بأحمر الشفاه الوردي.

نجوى كرم

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وفي اطلالة ثانية لنجوى كرم، رأيناها متألقة برسمة العيون الفائضة أنوثة وإشراقا من خلال استخدامها للكحل الأزرق الملون في تخطيط أسفل عينيها،نجوى كرم وهو لون نسقته مع احد ألوان فستانها البراق، ثم غمرت جفنها العلوي بلمسة من الظلال الوردية الهادئة، ونسقت معهما قلم أحمر وردي رقيق، فبدت بغاية السحر وبإطلالة شبابية.

نجوى كرم وإطلالاتها الكلاسيكية

على الرغم من تكرار نجوى كرم لستايل مكياجها في العديد من الإطلالات لها ، لكن ذلك لم يجعلها تفقد من وهج جمالها مع كل ظهور لها بسبب اتقانها للمكياج المتناسب مع تقاسيم ولون بشرتها بشكل رائع. وأكثر ما تصر على تكراره بمكياجها هو رسمة عينيها اللتان تحددهما بالكحل والآيلانير الأسود بطريقة جذابة، من خلال تكحيل داخل الجفون ثم مد خط ايلانير ناعم فوق الجفن العلوي، وتمرير ظل داكن تحت الرموش السفلي ما يمنح العين المزيد من الإتساع والنظرة الأنثوية العميقة، وتكمل مكياج عينيها بظلال ترابية او معدنية بأسلوب دخاني غبر مبالغ به.

وتختار مع رسمة العيون القوية ألوان احمر شفاه رقيقة مثل الوردي والنيود والبنفسجي الفاتح، وهي ألوان تزيد من توهج جمالها بطريقة ناعمة.