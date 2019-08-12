المايوه يتألق بالأخضر هذا الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
أوردت مجلة "Instyle" الألمانية أن اللون الأخضر يزين موضة المايوهات في صيف 2019 ليمنح المرأة إطلالة مبهجة ومفعمة بالنشاط والحيوية.
وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن درجة الفستقي تشهد رواجا كبيرا هذا الموسم؛ حيث إنها تغازل البشرة البرونزية الساحرة، التي طبعت الشمس قبلة عليها.
وأضافت "Instyle" أن المايوه يتألق أيضا بالأخضر النيون، الذي يمتاز بطابع صارخ يعكس جرأة المرأة وثقتها في أسلوبها المتفرد.
ومَن ترغب في إطلالة هادئة، فيمكنها اختيار درجات الأخضر الداكنة كالكاكي.
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