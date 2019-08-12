أحمد حسن عن استغلال ابنته لتحقيق شهرة: مشهورين من قبل ما بنتنا تيجي

نشر "اليوتيوبر" أحمد حسن وزوجته زينب فيديو غاضب يعتذران فيه عن كل الفيديوهات، التي قدموها منذ ظهورهما على منصات "السوشيال ميديا"، وأعلنا أنهما لن ينشرا أي فيديوهات تخصهم على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقدم أحمد حسن اعتذاره لمتابعيه، مؤكدا أنه وزوجته يمران بحالة نفسية سيئة، وأبدى غضبة بسبب الانتقادات التي وجهت له منذ نشره لفيديوهات هو وخطيبته التي أصبحت زوجته فيما بعد ثم فيديوهات مع طفلته "أيلين"، والتي أثارت الجدل في الفترة الأخيرة بسبب اتهامهما باستغلال الطفلة لتحقيق شهرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأبدى حسن استغرابه بسبب الانتقادات التي وجهت له ولزوجته متسائلًا: "هل أنتوا بتنتقدونا عشان إحنا بنقدم حاجات وحشة ولا بتنتقدونا من أجل الانتقاد وخلاص؟"، مطالبا متابعيه بانتقاد المحتوى وعدم انتقاد أحمد حسن وزينب، على حد قوله.

وأوضح أحمد حسن أنه كان يصور فيديوهات مع طفلته الرضعية بسبب فرحته بها، مشيرا إلى أن هناك انتقادات وجهت لهما، بسبب نزولهما بابنتهما إلى الشارع بعد ولادتها بفترة قصيرة وأن البعض اتهمه هو وزوجته بأنهما لا يستحقان أن يكونا أبوين، مشيرا إلى أنهما نزلا بابنتهما لتحصل على التطعيمات المقررة لها والحصول على شهادة ميلادها.

واستنكر أحمد حسن اتهام البعض له ولزوجته بأنهما يبحثان عن الشهرة على حساب ابنتهما الرضيعة، "الناس بتقول انتوا بتتشهروا على قفا بنتكم وعلى حس بنتكم"، متابعًا: "ده امتى يحصل لما نتشهر على قفا بنتنا لما منبقاش مشهورين أو معروفين ولما بنتنا نعمل فيديوهات معاها ونبتدي نتشهر واحنا قبل ما بنتنا تيجي مشاهداتنا ومتابعينا بالملايين وبنتنا مش هي اللي زودتنا فلورز ومشاهدات".

أحمد حسن يتهم منتقديه بشن حرب شنيعة ضده: عايزين يكسرونا

واتهم أحمد حسن منتقديه بأنهم قرروا أن يشنوا عليهما حربا شنيعة، لتدميرهما وكسر فرحتهما برضيعتهما وتدمير حياتهما وجعلهما في حالة نفسية سيئة.

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وتابع: "إحنا في حالة نفسية صعبة ومبعديش علينا يوم إلا لما نلاقي حد بيتريق علينا ولازم نلاقي ناس بتتريق علينا وتسف علينا".

ووعد أحمد حسن متابعيه بعدم الظهور وعدم نشر فيديوهات على "يوتيوب" مرة أخرى مطالبًا منتقديه بأن يكتبوا، "مبروك إحنا دمرنا حياتهم ومش هينزلوا فيديوهات تاني وافرحوا".

وكان أحمد حسن قد أثار الجدل مؤخرا، بتصويره ابنته الصغير أيلين، في مواقف حياتية مختلفة، "أول فوتوسيشن"، و"أول قراءة قرآن"، وغيرها من الفيديوهات التي وصل عددها إلى 7، وكانت الطفلة تظهر مستاءة بشدة خلال الفيديوهات، ما جعل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يتهمونه بإهمال الطفلة، واستغلالها تجاريا من أجل الحصول على أموال من موقع يوتيوب، وتقدم عدد منهم بالفعل بالشكوى إلى خط نجدة الطفل.

من جهته تحرك المجلس القومي للطفولة والأمومة ببلاغين لـ النائب العام، بناء على شكاوى الخط، ووجه لهما عدة اتهامات، تصل عقوبتها المحتملة إلى السجن 5 سنوات بحد أقصى، بالإضافة إلى الغرامة.

كان مقطع "لحظات رومانسية" الأخير، أشعل غضب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ضد الثنائي، حيث ظهرا فيه داخل حمام سباحة في "مارينا دبي"، وارتدت زوجته "مايو" من اللون البيج اللامع مع نظارة شمسية، في حين ظهر أحمد بملابس السباحة، وتبادل الزوجان "قبلة" سريعة.

هذا الفعل علق عليه كثير من متابعي وجمهور أحمد حسن عبر "انستجرام"، واعتبره البعض مخالفا للتقاليد الشرقية والتعاليم الإسلامية.