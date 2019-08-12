- 1/2
- 2/2
ارتجاع المريء من الأمراض الشائعة التي تصيب الكثير من الأشخاص، وبالتزامن مع عيد الأضحى المبارك الذي تكثر خلاله تناول اللحوم والأطعمة الدسمة التي تؤدي إلى الإصابة بارتجاع المريء.
فأسباب كثيرة تؤدي إلى ارتجاع المريء منها تناول البهارات الحارة والمنبهات مثل القهوة والشاي، وأيضًا بعض المسكنات.
وتتعدد أيضًا أعراض الإصابة بارتجاع المريء، حيث عرضها موقع "مايو كلينك":
أعراض ارتجاع المريء
حرقان في الصدر والمعدة خاصة بعد تناول الطعام ليلًَا.
ألم الصدر.
صعوبة البلع.
البلغم.
ارتجاع طعام أو سائل حامض.
إحساس بوجود كتلة في الحلق.
السعال المزمن.
التهاب الحنجرة.
اضطراب في النوم.
كانت هذه تفاصيل خبر أعراض ارتجاع المريء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.