طرق إزالة المكياج بمواد طبيعية

يعد المكياج واحد من أهم مقتنيات الفتيات، تلك الأدوات الملونة، التي تستخدمها الفتيات في تحديد ملامحهن، وإظهار مواطن جمالهن، إلا أن إزالته هو الفصل الأصعب، خاصة أن تركه على البشرة قد يُسبب العديد من المشاكل على الجلد، أبرزها ظهور التجاعيد المُبكرة، والحبوب والبثور.

واستخدام مزيلات الماكياج الطبيعية يقلل من خطر حدوث المزيد من الأضرار الجلدية، ويُعد الصبار، وأحد المكونات الفعالة التي يمكن استخدامها لإزالة المكياج.

وذكر الموقع الهندي BOLD SKY، وصفات طبيعية، باستخدام الصبار، لتساعدك في إزالة المكياج، بسبب خصائصه المضادة للالتهاب والمطهرة، التي تساعد في الوقاية من حب الشباب والبثور على الجلد، كما إنه يُعد مرطب طبيعي.

الصبار والعسل

المكونات

¼ كوب من جل الصبار

¼ كوب من العسل الخام

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

ملعقة زيت جوز هند

ملعقة زيت لوز

طريقة تحضيره

أضيفي العسل الخام على جل الصبار، وقلبي المكونات جيدًا.

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ضيفي الزيوت بالتدريج، واستمري في المزج.

قومي بحفظ الخليط، وضعي منه على وجهك بحركات دائرية.

اتركي الخليط لبضع دقائق ثم أزيليه بقطعة قطنية.

صبار وزيت زيتون

المكونات

ملعقتين من جل الصبار

ملعقة صغيرة زيت زيتون

طريقة تحضيره

قومي بخلط الزيت مع جل الصبار جيدًا حتى يمتزجوا تمامًا.

اغمسي القطن في الخليط ومرريه على وجهك لإزالة المكياج.

الشاي

أوصت إيزابيل ماران، خبيرة التجميل الفرنسية باستخدام الشاي في إزالة آثار المكياج، لكونه مضاد للأكسدة ومطهر، فضلًا عن احتواءه على الفيتامينات التي تحتاجها البشرة.

وأوضحت الخبيرة الفرنسية أن الشاي يتمتع بخواص قوية قادرة على إزالة المكياج إلى جانب قدرته على مقاومة الماء.