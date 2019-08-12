لايف ستايل

احذر تناول المسكنات قبل ممارسة الرياضة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

حذر البروفيسور الألماني إنجو فروبوزه من تعاطي المسكنات قبل ممارسة بشكل منتظم؛ حيث قد يؤدي ذلك إلى آلام مزمنة بالمفاصل والعضلات.

وأضاف مدير المركز الصحي بجامعة كولن أنه في حال المجهود الشديد قد يصل الأمر إلى حد حدوث اضطرابات بأعضاء الجسم أو نزيف بها.

وأشار فروبوزه إلى أن الشعور بالألم يؤدي دورا مهما؛ حيث إنه يحذر الجسم من التحميل الزائد عن الحد، في حين تمنع المسكنات إدراك هذا الشعور، ومن ثم يصبح الرياضي أكثر عُرضة للإصابات.

لذا لا يجوز تعاطي المسكنات والعقاقير المثبطة للالتهابات إلا في حال الإصابات والأمراض فقط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر احذر تناول المسكنات قبل ممارسة الرياضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا