بعد تناول لحمة العيد.. علاج الانتفاخ في البيت

يحدث الانتفاخ عادة بعد تناول كمية كبيرة من اللحوم، ولكن رغم ذلك الانتفاخ يمكن علاجه بأمان في المنزل.

وتشمل العلاجات التي قد تساعد على تجنب الانتفاخ، العديد من الإجراءات التي قد يلجأ إليها الشخص، بحسب موقع "فاميلي دكتور" الأمريكي:

دواء

تشمل الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية، بما في ذلك مضادات الحموضة أو الساليسيلات.

حرارة

يمكن وضع وسادة الحرارة على المعدة.

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الماء

يقلل شرب الماء من حدوث الانتفاخ.

المشروبات

وذلك بتناول النعناع وشرب المياه الغازية.

ملين

يمكن كذلك أخذ ملين لتخفيف الإمساك.

الطعام

تحديد نوعية الطعام الذي يسبب الانتفاخ لتجنب تناوله، وهذا يمكن أن يكون مفيدا، مع إجراء تغييرات نمط حياة صحي.

الأعراض الشائعة للانتفاخ تشمل آلام في المعدة، وعدم الراحة، والغازات، ويمكن أيضًا حدوث تجشؤ أو هياج البطن.