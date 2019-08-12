بـ"البيض والرمان".. وصفة سحرية لمحاربة التجاعيد في العيد

ظهور تجاعيد حول العينين، وبمناطق متفرقة في الوجه، يؤثر على جمال المرأة، وجاذبيتهما، وسط رغبة الكثير منهن إلى التخلص منها خلال احتفالهن بعيد الأضحى.

وقدمت الإعلامية رضوى الشربيني، وصفة منزلية للقضاء على التجاعيد، خلال برنامجها "هي وبس" المذاع على قناة "CBC سفرة":-

المكونات

عسل

بياض بيض

عصير الرمان

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خطوات التحضير

- خلط العسل مع بياض البيض وعصير الرمان جيدا، حتى الحصول على قوام متماسك.

- وضع الماسك على البشرة والرقبة لمدة 45 دقيقة.

- غسل الوجه بماء فاتر.

بدأ المسلمون في أرجاء العالم، مساء أمس بالاحتفال بحلول أول أيام عيد الأضحى المبارك، بالتزامن مع رمي حجاج بيت الله الحرام للجمرات، عقب بيات ليلتهم في مزدلفة، بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات، وقضاء ركن الحج الأعظم أمس.

وأقيمت صلاة عيد الأضحى المبارك، في المسجد الحرام في مكة المكرمة، والمسجد النبوي في المدينة المنورة مساء اليوم.