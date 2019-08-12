مدغشقر.. قبيلة تعثر على جثة طالبة بريطانية قفزت من طائرة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عثرت قبيلة في دولة مدغشقر على جثة الطالبة البريطانية، آلانا كوتلاند، التي سقطت من طائرة أثناء تحليقها قبل عدة أيام.

صحيفة “مترو” البريطانية، أشارت إلى أن السلطات في مدغشقر أفادت بعثور القرويين على جثة الفتاة بعد أن شاركوا في مهمة بحث.

الطالبة البريطانية في جامعة كامبريدج، آلانا كوتلاند، البالغة من العمر 19 عاما، كانت قد قفزت من طائرة خفيفة من طراز “سيسنا”، بعد أن كانت تجري بحثا في منطقة “أنجاجي” النائية في مدغشقر.

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آلانا كوتلاند، ذهبت إلى مدغشقر في مهمة تعليمية تتعلق بالعلوم البيولوجية.. وذكرت تقارير أن الشابة لقيت مصرعها بعدما أزالت حزام الأمان وفتحت باب الطائرة ثم سقطت من على ارتفاع 1066 مترا، ووقعت في منطقة مليئة بالحيوانات المفترسة.

الشرطة في مدغشقر نشرت صورا تمثيلية للحظات الأخيرة على متن الطائرة الصغيرة، تظهر محاولة الطيار وراكب آخر في الطائرة الإمساك بالطالبة البريطانية في محاولة لثنيها عن القفزة الانتحارية.. وحاول الاثنان منعها من الأمر لمدة خمس دقائق دون جدوى، ووقعت الحادثة بعد دقائق معدودة من إقلاع الطائرة.