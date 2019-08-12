أمريكا.. انتحار الملياردير جيفري إبستين الشهير بـ«تاجر الجنس».. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انتحر رجل الأعمال والملياردير الأمريكي جيفري إبستين، داخل زنزانته بالمركز الإصلاحي في مدينة مانهاتن، حيث كان محتجزا بعد اعترافه بالاتجار الجنسي بفتيات قصر بين عامي 2002 و2005.

جيفري إبستين البالغ من العمر 66 عاما، ألقي القبض عليه في السادس من يوليو الماضي، وكان في انتظار نتيجة طعن تقدم به للسماح له بقضاء فترة احتجازه بالحبس المنزلي.

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ووفقا لـ”يورو نيوز” فقد وجد إبستين مغشياً عليه مع آثار إصابات برقبته داخل زنزانته الشهر الماضي، ما رفع الشكوك حول إمكانية إقدامه على الانتحار.

وارتبط إبستين بصداقات مع عدد من الشخصيات السياسية الدولية مثل الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون، والأمير البريطاني أندرو بالإضافة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك.

ورفعت سيدة تدعى فيرجينيا روبرتس، دعوى قضائية ضد إبستين اتهمته فيها بإجبارها على ممارسة الجنس مع عدد من السياسيين بالحزب الديمقراطي الأمريكي، وهو ما نفاه الأمير لاحقاً.