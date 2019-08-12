طريقة عمل الميكس جريل

تستعد ربات المنازل لتحضير أشهى أطباق اللحوم في اليوم الثاني من عيد الأضحى المُبارك، حيث تودع بعض المنازل صحون الفتة التي تُسيطر على طاولات الطعام باليوم الأول، لتحضير أنواع عٍدة للحوم.

ويمكنك تحضير الميكس جريل في المنزل، على طريقة الشيف شربيني.

مكونات الميكس جريل

لحم كباب

لحمة مفرومة للكفتة

طرب

ريش

كبدة

فراخ للشوي

بصل

ثوم

طماطم

أعشاب

ملح

Advertisements

فلفل

بهارات

ليمون

زيت زيتون

فلفل حار

طريقة تحضير الميكس جريل

في وعاء عميق، تبلي لحم الكباب، والطرب، والكبدة بالبصل والثوم والطماطم والبيورية والليمون مع الملح والفلفل والبهارات.

تبلي الريش وحدها بنفس التتبيلة السابقة مع جوزة الطيب.

في وعاء آخر، تبلي اللحم المفروم بنفس التتبيلة، والبُهارات، مع الأعشاب، والفلفل الحار، ثم ابدأي بتشكيلها أصابع.

قومي بشوي كل اللحوم على الشواية، عقب وضعها بضع ساعات في الثلاجة، كي تتشبع بالتتبيلة.

قدمي طبق الميكس جريل مع المقبلات والأرز.