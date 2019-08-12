طريقة عمل طاجن الموزة

في حالة الزهق من طهي اللحم بالطريقة التقليدية، يمكنك تجربة طريقة جديدة لعمل الموزة، ويقدم لك موقع "هن"، طريقة تحضير طاجن الموزة في البيت بطريقة سهلة، لتناوله مع الفتة. المكونات كيلو موزة مقطعة. 2 بصلة متوسطة مقطعة شرائح. 2 ثمرة طماطم مقطعة شرائح. ثوم مفروم. ملح وفلفل أسود. قرفة. بهارات لحم. Advertisements ورق لورا. حبهان مطحون. طريقة التحضير يتبل لحم الموزة المقطع بالملح والفلفل الأسود والقرفة. يشوح اللحم في مكعب زبد، وبعض الزيت. في طاجن فخار، يخلط البصل، والطماطم، والثوم، وباقي المكونات. يضاف اللحم على التتبيلة ويقلب جيدا. يغطى الطاجن بالفويل ويدخل الفرن لمدة ساعة. يقدم مع الفتة.

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