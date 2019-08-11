زينة تحتد على متابعيها بسبب أولادها.. "روحوا اسألوا أبوهم لو بتحبوه"

منذ فجرت الفنانة زينة مفاجأة زواجها من الفنان أحمد عز، ومحاولاتها إثبات نسب أطفالها التوأم للأخير، بات الأمر قضية رأي عام، ليس فقط لكونها قضية إثبات نسب، ولكن لأن أبطالها من المشاهير، الذين يملكون قاعدة جماهيرية واسعة.

واليوم، وعقب مرور 5 سنوات، على القضية التي أُثيرت في يناير 2014، احتدت الفنانة على أحد متابعيها بسبب أولادها ووالدهما الفنان أحمد عز.

ونشأ جدال بين زينة وإحدى متابعيها بسبب صور أولادها، حيث نشرت الفنانة، عبر حسابها الشخصي، على "الإنستجرام" مقطع فيديو، لحُجاج بيت الله، مُعلقة: "الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، يارب ارزقكم زيارته وكل اللي يتمني يحج يحج وأنا يارب نفسي أزورك تاني".

وتفاعل متابعوها مع المنشور، الذي حقق نحو 15 ألف تسجيل إعجاب، داعين لها بتكرار زيارة بيت الله.

وسألت إحدى المتابعات زينة عن أطفالها، قائلة: "امتى هتورينا الولاد حرام عليكي والله عايزين نشوفهم بحق حرمة يوم عرفة وريهم لينا".

الأمر الذي أثار حفيظة الأخيرة، حيث ردت على الفور، قائلة: "معلش انتي متطفلة وبجحة جدًا ميصحش تكتبي تحلفيني بيوم عرفة على حاجة ماتخصكيش والمفروض الناس بتدعي وتكبر وانتي مخك وتفكيرك تشوفي ولاد فنانين، فوقي إحنا مش هننفعك روحي ادعي ده يوم كله بركة".

Advertisements

إلا أن المُعلقة لم تسكت عند هذا الحد، لتكرر تبرير تعليقها، قائلة: "والله مكنش قصدي حاجة وحشة بس بعد ردك ده أحب أقولك إني مش عايزة اشوف ولاد فنانين أنا عايزة أشوف ولاد أحمد عز قمر زي باباهم ولا طالعين لأمهم وسبنا البركة ليكي يا تقية".

لتعاود زينة الرد، قائلة: "ما أنا عارفة إنك مش قصدك حاجة بس اللي جواكي اركنيه على جنب وادعي وكبري مافيش وقت غير للدعاء وطلعي اللي جواكي بعدين.. ولو بتحبي أبوهم أوي كده ابقي اسأليه هو مش أنا".

وكانت الفنانة زينة، أعلنت مطلع 2018، عن انتهاء قصتها مع أحمد عز، حيث نشرت حينها عبر حسابها الخاص على موقع تبادل الصور "الانستجرام"، صورة من خبر خلعها من الفنان.

وعلقت الفنانة المصرية على حصولها على حكم قضائي بالخلع من الفنان أحمد عز بقولها: "الحمد لله كسبت قضية الخلع ضد أبو ولادي وانتهت القصة تماماً لصالح الولاد في كل حاجة وربنا ظهر الحق كامل، تحملت كتير على مدار 4 سنوات ولكني سامحت كل من ظن فىّ سوء، خاصة وأن الحقيقة ظهرت كاملة للجميع بكل تفاصيلها ووضح مين اللى كان بيكدب والحمد لله قدرت أحصل على حقي وحق الولاد بالقانون، الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه".