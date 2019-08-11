ماذا يحدث لجسمك عندما تتخلى عن وجبة الإفطار؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

كثر الحديث حول مدى فوائد الإفطار على الصحة أو عدم وجود فائدة له، لكن دراسات مختلفة تطالبنا بعدم التخلي عن هذه الوجبة الأساسية، فلماذا؟

كشفت دراسات مختلفة أن التخلي عن وجبة الإفطار يزيد من المخاطر الصحية. كما يترتب عن هذا الأمر زيادة ضغط الدم والكوليسترول وخطر الإصابة بأمراض القلب، خاصة مع وجود الاستعداد الوراثي، وفق ما نقل موقع "العربية" عن جمعية القلب الأمريكية

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وبعد قيامهم بإجراء فحص على 17 شخصاً، أوضح العلماء في جامعة هوهنهايم الألمانية أن وجبة الإفطار لها تأثير إيجابي على الحفاظ على التوازن الصحي للجسم ومعدل استهلاك السعرات الحرارية.

وعلى الرغم من أن التخلي عن الإفطار قد ينتج عنه حرق الجسم للمزيد من الدهون، إلا أن المواظبة على هذه الوجبة تحمي الجسم من الالتهابات، وتساعد على توازن مستوى الغلوكوز، وهو الأمر الضروري للمساعدة على الوقاية من الإصابة بالسمنة ومرض السكري من النوع الثاني.

وقد يأتي تجاهل وجبة الإفطار بنتائج عكسية، فتزيد الرغبة في الأكل على مدار اليوم.