"الشاي" ليس منها.. 5 مشروبات تساعدك على هضم أطعمة العيد الدسمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نورهان الصباغ: يعتقد البعض أن تناول الشاي أو المياه الغازية بعد الوجبات الدسمة خلال أيام عيد الأضحى، سوف يساعد على هضم الطعام، دون إدراك أن تلك المشروبات قد تتسبب في الإصابة باضطرابات الجهاز الهضمي. لقراءة المزيد عن: 5 مشروبات تساعدك على هضم أطعمة العيد الدسمة.. اضغط هنــــــا.

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