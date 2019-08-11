احذر تقديم ساعة هدية.. نصائح "فونغ شوي" عند شراء الهدايا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

تعد الهدايا أسلوبًا راقيًا للتعبير عن الحب والاحترام، فعندما تعطى لشخص هدية فأنت تعطيه جزء من طاقتك، وخاصة وأن كل هدية تحمل رمزًا معينًا قد يسبب تأثيرًا إيجابيًا أو سلبيًا على حياة صاحبها.

تستعرض لكم خبيرة الفونغ شوي (طاقة المكان) المهندسة سالي القطبي، نصائح مهمة عليك معرفتها قبل شرائها الهدايا.

قالت سالي لـ"الخليج 365"، إن فلسفه الفونغ شوي عبارة عن نهج حياة اعتمده الصينون القدماء، للاهتمام بالعديد من التفاصيل الحيوية في حياه الإنسان، كالبيئة المحيطة والمكان الخاص بالفرد والألوان الموجودة في مسكنه وكذلك الأثاث والإكسسوارات الداخلية والخارجية.

وأضافت أن لشراء الهدايا في فلسفه الفونغ شوي طقوس التقدير والاحترام ابتداء من طريقة التقديم، فمثلا الصينيون يحرصون على تغليف الهدايا باللون الأحمر كونه يرمز إلى الفرح والقوة والحظ، ويفضلون وضع ظرف صغير مع الهدية يحتوي على كلمات إيجابية تدل على مدى امتنانك واحترامك لهذا الشخص.

وأكملت خبيرة الفونغ شوي، أن بعض الهدايا تحمل طاقة إيجابية وتأتي بالخير والسعادة لصاحبها، ومنها:

-النباتات المزهرة والورود:

تعتبر من أفضل الهدايا لأنها تنبض بالحياة، ويفضل تجنب النباتات الجافة، والتي تحتوي على اشواك كالصبار، لأنها تحمل طاقة سلبية ترى فيها شأم.

-البامبو:

Advertisements

ويرمز لدى الصينيون الى الحظ الجيد في العلاقات أو المال فإهداء فاز يحتوي على عودين من البامبو، يجلب الخير والحب، أما عند شراء 9 أعواد فهذا يرمز إلى الحظ في جميع مجالات الحياة

-طيور أو بط مندرين:

زوج من الطيور أو بط مندرين الصيني الذي يتميز بشكله المميز والجميل، ويرمز الى الحب والخير.

-لوحة إيجابية

إعطاء لوحة أو مجسم يدل على علاقة عاطفية مستقرة يجلب الخير والحب لصاحبها.

-صناديق ذات عملات نقدية

الصناديق التي تحوي على عملات نقدية مثل الكوينز (قطع كعدنية دائرة داخلها مربع مجوف على كتابة صينية) ترمز الى الوفرة تجنب ارسال صناديق فارغه فهي ترمز الى الفقر.

وحذرت المهندسة سالي القطبي من شراء الأدوات المنزلية كالسكاكين، أو الساعات، لأنها تحمل فأل سيء يجعل العلاقة بين أفراد الأسرة تنهار، أما الساعة فأنها رسالة أن حياتك تمضي نحو النهاية أو أن حياتك محدده بوقت

الساعة في علم الطاقة تعنى حساب الوقت وترمز لنهاية العلاقة بين الأشخاص فلا تعطى أحباءك ساعة كهدية.