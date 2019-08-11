بعد تصدرها التريند.. تعرفي على طريقة تنظيف الكرشة 

تصدرت طريقة تنظيف الكرشة، محركات البحث على الإنترنت، قبل انتهاء اليوم الأول من عيد الأضحى، حيث تساءلت العديد من ربات المنازل، عن الطريقة الأسرع والأيسر، لتنظيفها في المنزل، قبل طهيها وإعدادها بأيام العيد.

ويقدم لكِ "هن" خطوات بسيطة لتنظيف الكرشة.

طريقة تنظيف الكرشة

1. انقعي الكرشة في ماء ساخن مع ملعقة صغيرة من الكربوناته لمدة 10 دقائق.

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2. اكحتي الكرشة بظهر السكين حتى يصبح لونها أبيض وتختفي الطبقة الغامضة.

3. ضعي الكرشة في الماء الساخن مع ¼ كوب خل.

4. اغسلي الكرشة من الماء الممزوج بالخل واطهيها بالطريقة المفضلة.