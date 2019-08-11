لايف ستايل

خطف الخروف وتكحيل عيونه.. أغرب احتفالات عيد الأضحى

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

Advertisements

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:

العالم مليء بالعادات والتّقاليد، التي صارت بعضها رغم غرابتها جزءًا لا يتجزأ من ثقافة وحياة الشعوب، لا يمكن الاستغناء عنها، وتتوارث جيلًا بعد جيل.

يستعرض لكم "الخليج 365" خلال النقاط التالية، قائمة بأغرب العادات والتقاليد دول العالم للاحتفال بعيد الأضحى.

- ليبيا

ed-kkk

على أصوات التهليل والتكبير.. تُكحل عيون الخروف الأضحية بالقلم الأسود أو الكحل العربي ثم تشعل النيران والبخور في أرجاء مكان الذبح.

تونس

1AB4ECEF-3BC1-49F4-9C6D-1F6CFEC205FB_cx0_cy8_cw0_w1023_r1_s

ومن بين أبرز العادات التي ينفرد بها التونسيون دون سواهم ما تقوم به العائلات بعد شراء الأضحية من تخضيب الخروف بالحنّاء، بالإضافة إلى كل أصناف الزينة التي قد يبدعها الأطفال على غرار الشرائط الملونة التي يقومون بربطها في صوف الخروف و قرنيه.

ومن الطقوس المعروفة في عيد الأضحى عند بعض الأسر تعمد الزوجة لتلقي أولى قطرات الدم في آنية تحتفظ بها إلى أن تجف، حيث يتم حسب معتقداتهن تبخير الأطفال الصغار ببعض منه، لإبعاد العين الشريرة والسحر.. فيما تعمد بعض النساء إلى غمس أيديهم بالدماء وطلائها على جدران البيت، لإبعاد عين الحسد حسب اعتقادهن.

Advertisements

-الجزائر

2014_mouton_522237025

الجزائريون لهم طقوس وعادات خاصة مع حلول العيد، حيث ينظم بعضهم مصارعة الكباش "الخرفان"، ويتحول الأمر وكأنها مباراة مصارعة حره وسط حشود من المتفرجين الذي يهتفون ويهلهلون.

- البحرين

f20224552

من أقدم وأشهر التقاليد في البحرين احتفال الأطفال بعيد الأضحى عن طريق حصيرة صغيرة الحجم مصنوعة من سعف النخيل ويتم زرعها بالحبوب مثل القمح والشعير، يعلقونها في منازلهم حتى تكبر وترتفع حتى يلقونها في البحر يوم وقفة عرفات تكون وجبة الغداء عبارة عن "الغوزي" وهو طبق غني بالأرز واللحم.

- الصين

خطف الخروف

تُعد لعبة "خطف الخروف" أهم مظاهر احتفال مسلمي الصين بأول أيام العيد، حيث يجري مجموعة من الأشخاص كل على جواده لالتقاط الخروف من على الأرض في لمح البصر دون أن يسقط من فوق ظهر جواده، والفائز من استغرق وقتا أقل في هذا الأمر.

وبعد الفوز بالخروف يجتمع ذكور الأسرة حوله، ثم يشرعون في قراءة أدعية وآيات قرآنية، بعدها يقوم كبير الأسرة أو إمام المسجد بذبح الخروف، ثم يتم تقسيمه بواقع ثلث للتصدق، وثلث للأقرباء، والثلث الأخير لإطعام الأسرة المضحية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خطف الخروف وتكحيل عيونه.. أغرب احتفالات عيد الأضحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا