محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – مادي غيث: يعتبر اللحم الجملي أحد أنواع اللحوم التي يفضل بعض الأشخاص تناولها خلال أيام عيد الأضحى المبارك، لاعتقادهم أنه أقل ضررًا على الصحة من اللحم البقري أو الضأن، فما صحة ذلك؟ لقراءة المزيد عن: 8 فوائد صحية للحم الجملي.. تناوله بهذه الكمية للحصول عليها.. اضعط هنــــــــا.

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