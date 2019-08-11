كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 11 أغسطس 2019 07:35 مساءً - للتمتع بإطلالة فائقة الجمال وبشرة ندية ومتوهجة خلال عيد الأضحى، لا بد من اتباع بعض الخطوات الضرورية، سواء في ما يتعلق بروتين العناية بالبشرة، أو النظام الغذائي الذي تتبعينه، والذي يؤدي دوراً كبيراً في الحفاظ على بشرة مشرقة وصحية وخالية من التجاعيد.

انطلاق من ذلك، سنقدم لك طريقة العناية بالبشرة قبل العيد بخطوات فعالة وسهلة جداً.



عدم التخلي إطلاقاً عن الواقي الشمسي



تجنّبي قدر الإمكان التعرض لأشعة الشمس قبل عيد الأضحى، وقومي بتطبيق الواقي الشمسي مرات عدة في اليوم، لا سيما صباحاً قبل التوجه الى العمل، فذلك يحمي بشرتك من الإصابة بالبقع الداكنة والتصبغات، إضافة الى أن هذه الخطوة تكافح ظهور التجاعيد المبكرة والخطوط الدقيقة على البشرة.

العناية بالبشرة قبل العيد



ترطيب البشرة من خلال نظام غذائي سليم



الحصول على الكمية الكافية من الماء جزء لا يتجزأ من روتين العناية بالبشرة، لا سيما قبل العيد، فالمياه تحافظ على رطوبة البشرة ونعومتها وعدم إصابتها بالجفاف والبهتان. لذلك، تأكدي من حصول الجسم على المياء الكافية، من خلال دمج نظامك الغذائي مع الأطعمة الغنية بالماء مثل الطماطم والخيار والفاكهة والخضار الطازجة، فهي تمد الجسم بالكثير من الماء وتخلص والبشرة من السموم.

العناية بالبشرة قبل العيد



المواظبة على استخدام الكريمات المرطبة الفعالة



لحماية بشرتك من الجفاف ومساعدتها في أن تصبح ندية ومتوهجة قيب العيد، واظبي على استخدام الكريمات المرطبة الفعالة قبل العيد، فبعد غسل وجهك بالغسول الملائم وتشطيفه جيداً بالماء الفاتر، طبقي الكريم المرطب على بشرتك بأطراف أصابعك وبحركات دائرية، الى أن تمتصه البشرة جيداً.

Advertisements

العناية بالبشرة قبل العيد



تجنب استهلاك بعض الأطعمة والمشروبات



إن تجنب استهلاك بعض الأطعمة والمشروبات قبل العيد، لا سيما الكافيين، هو إحدى أهم خطوات العناية بالبشرة قيل العيد، حيث من المعروف أن مثل هذه الأطعمة تمتص المعادن من الجسم وتفقده الكثير من الماء، مما يؤثر سلباً على البشرة، فتصاب بالجفاف والبهتان وتفقد مرونتها وإشراقتها.

العناية بالبشرة قبل العيد



النوم لساعات كافية



يؤدي السهر والإرهاق الى ظهور الهالات السوداء تحت العينين، كما أن تناول الطعام في وقت متأخر غالباً ما يسبب الانتفاخات في منطقة العين. انطلاقاً من ذلك، خذي قسطاً من النوم، أي من سبع الى ثماني ساعات لإعطاء جسمك وبشرتك الوقت الكافي للإصلاح والتجديد. كذلك، استخدمي كريماً خفيفاً خاصاً بمنطقة العين، وحاولي وضع أكياس شاي باردة على عينيك، مما يساهم في تهدئتها وحفظ الرطوبة داخل البشرة.

النوم لساعات كافية

?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

إقرئي أيضاً

زبدة الشيا لنفخ الخدود وتكبير الشفاه...فيديو

أفضل كريم لإزالة التجاعيد تحت العين..ستعجبك النتائج

خلطات طبيعية للعناية بأظافر القدمين