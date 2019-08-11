تنعيم الجلد بعد إزالة الشعر بأفضل الخلطات الطبيعية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 11 أغسطس 2019 07:35 مساءً - في أحيان كثيرة، تتعرض البشرة بعد إزالة الشعر، للتقشر والجفاف، فيصبح مظهرهاً باهتاً وفاقداً للنضارة والإشراقة، لذلك عليك العناية بالبشرة بعد إزالة الشعر للحفاظ عليها ناعمة وذات ملمس حريري. انطلاقاً من ذلك، سنقدم لك أفضل الخلطات الطبيعية لتقشير وتنعيم الجلد بعد إزالة الشعر.



تقشير البشرة



بعد إزالة الشعر، تصبح البشرة بحاجة الى إجراء عملية تقشير لها، وذلك للتخلص من القشور الصغيرة وإزالة الجلد الميت من على سطح البشرة. ولتجنب إصابة البشرة بالاحمرار، بإمكانك تقشير الجلد بخلطات طبيعية خفيفة على البشرة وذات قدرة عالية على التخلص من شوائب البشرة. استخدمي مثلاً خلطة السكر الأسمر وزيت الزيتون، بحيث تقومين بخلط كمية كافية من السكر الأسمر وزيت الزيتون، وتدليك بشرتك بالخليط، بحركات دائرية هادئة. بعدها، شطفي بشرتك بالماء الدافئ.

تقشير البشرة



ترطيب البشرة



تؤدي عملية إزالة الشعر الى جفاف البشرة وفقدانها لحيويتها ونضارتها. لذلك، احرصي بعد كل مرة تقومين بإزالة الشعر، على ترطيب بشرتك بشكل كاف يمكّنك من الحصول على بشرة رطبة وندية. قومي بمزج كميات متساوية من زيت شجرة الشاي وزيت الزيتون، وحين يصبح الخليط متجانساً طبقيه على بشرتك، ودلكي به بشرتك قليلاً. اتركي المزيج على بشرتك لبعض الوقت كي يمتصه الجلد، من ثم شطفي بشرتك بالماء الفاتر.

ترطيب البشرة



تنعيم البشرة



بعد الانتهاء من تقشير البشرة وترطيبها، من الضروري أن تهتمي بنعومة بشرتك بعد إزالة الشعر، لتبقى ندية ومتوهجة. لذلك، احصلي على بشرة ناعمة كبشرة الأطفال من خلال اعتماد وصفات طبيعية لا تترك أي آثار جانبية على البشرة وتساهم في جعل البشرة ناعمة كبشرة الأطفال. بإمكانك مثلاً، القيام بمزج كميات متساوية من الحليب السائل والعسل الطبيعي، وتطبيقها على بشرتك بعد الانتهاء من عملية إزالة الشعر. بعدها، شطفي بشرتك بالماء الفاتر.

تنعيم البشرة



نصائح مهمة بعد إزالة الشعر



لتفادي تهيج البشرة وإصابتها بالاحمرار، ضعي مكعبات من الثلج بشرتك، واتركيها لبعض الوقت على بشرتك، فهي تعمل على تهدئة البشرة والتخفيف من آثار إزالة الشعر. كذلك، احرصي على ارتداء الملابس الواسعة التي تمنع تعرق البشرة وتراكم الشوائب عليها، والتي تؤدي الى تهيج البشرة بشكل كبير.

نصائح مهمة بعد إزالة الشعر

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