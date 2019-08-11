بعد وفاة عروس.. الاتهامات تحاصر الفاشينيستا الكويتية خلود.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تواجه “الفاشينيستا” الكويتية المعروفة بالدكتورة خلود، دعوى قضائية تقدم بها المحامي الكويتي، بشار النصار، بسبب ما أسماه “انتهاكات ومخالفات” تتعلق بمهنتها.

المحامي، أكد من خلال مقطع فيديو نشره، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن عقوبة ممارسة مهنة الصيدلة دون ترخيص، هي الحبس عامان، ودفع غرامة 2000 دينار، أو إحداهما.

المحامي شدد من خلال الفيديو على أنه سيتصدى لأي تصرفات تخالف القانون والآداب العامة والصحة.

وسائل التواصل الاجتماعي، كانت قد تداولت مؤخرا أنباء عن وفاة شابة كويتية قبيل حفل زفافها، الأمر الذي أثار جدلا كبيرا، بعد الاشتباه بأن حبوب التخسيس التي تروج لها الدكتورة خلود هي السبب في ذلك.

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الدكتورة خلود، نفت أي صلة لحبوب التخسيس التي روجت لها بوفاة إحدى الفتيات، مؤكدة أنها لم يتم استدعاؤها على خلفية الوفاة لأي جهة تحقيق، وأنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية تجاه كل من حاول التشهير بها.

وأشارت إلى أن العقار ليس سوى مكمّل غذائي، وإذا لم يكن هناك نفع منه، فما من ضرر طبي، موضحة أن ذوي الفقيدة أكدوا عدم وجود صلة بين العقار ووفاة ابنتهم، وقالت إن الفتاة كانت تتبع حمية قاسية تمهيدا لحفل زفافها، وإن الأطباء الذين تابعوا حالتها نفوا أي صلة بين موتها وتعاطيها العقار.

كانت وفاة الشابة، فاطمة الزهراء، قبيل زفافها بيوم واحد، قد أثارت جدلا واسعا في أوساط المجتمع الكويتي، حول أدوية التخسيس التي تروج لها بعض “الفاشينيستات”.