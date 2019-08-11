شاب يفوز باليانصيب.. مرتب ممتاز لـ 30 سنة قادمة بدون عمل

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاز شاب بريطاني يدعى دين ويميس، بجائزة “يانصيب” توفر له راتبا شهريا بـ 12 ألف دولار أمريكي، ولمدة 30 سنة قادمة، دون التقيد بعمل معين.

الشاب البالغ من العمر 24 عام، أكد أنه سيوظف هذه الأموال لمساعدة شقيقه الأصغر المصاب بمرض التوحد

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دين ويميس بعدما اكتشف أن بطاقته ربحت في اليانصيب، سارع بتقديم استقالته من شركة “أمازون” التي كان متعاقدا معها، وعندما سأله مدراؤه عن سبب الاستقالة، أجابهم بالحقيقة، فظنوا أنه يمزح ليس إلا.

ويميس أكد أنه لن ينفق هذا المال على الملذات، بل سيوظفه لدعم وتحسين حياة أخيه الأصغر، روبرت، الذي يعاني بشدة من مرض التوحد، وهو لا يستطيع النطق إلا ببضع كلمات.. موضحا أن حالة أخيه صعبة جدا، فأحيانا تصيبه نوبات هيجان ويمكن أن يلحق الأذى بنفسه والآخرين من حوله، كما أشار ويميس إلى صعوبة اعتناء والديه بروبرت، مع تقدمهما بالعمر.

وتابع الشاب الرابح: إنه يريد أن يتعاقد مع أخصائيين مدربين للاعتناء بأخيه في بعض الأوقات، لكي يتسنى لوالديه الاستراحة في فترات معينة، مؤكدا أن ذلك سيخلق فرقا إيجابيا في حياتهم وحياة روبرت، في آن معا.