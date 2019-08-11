طريقة عمل الطرب بجوار الفتة والممبار في العيد

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بمزيد من الجهد، ضيفي صنف آخر، إلى مائدة اللحم الخاصة بك خلال عيد الأضحى المبارك، وهي وجبة الطرب الشهية، ويمكنك تقديمها مع الفتة والممبار.
المكونات
لحم مفروم.
منديل.
بصل.
بهارات لحم.
زيت.
ملح وفلفل أسود.
بقدونس.
طريقة التحضير
يفرم اللحم والبقدونس ويضاف الملح والفلفل الأسود والبهارات.
يقطع المنديل ويقسم، ثم يفرد بمطرقة اللحمة.
يوضع اللحم بداخل المنديل ويلف على شكل كفتة.
يوضع على الشواية مع رشة ملح وزيت.
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