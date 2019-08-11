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رأي فقهي مختلف، كشف عنه مبروك عطية أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، حول الحكم الشرعي بشأن إلزام الرجل إعطاء زوجته "عيدية"، وسط تجدد مشاكل الزوجية في تلك المسائلة مع بداية عيد الأضحى المبارك، ليقدم فتوى "خارج السرب" كعادته.
وأكد "عطية"، لـ"هن" أن الرجل يجب عليه إعطاء العيدية لزوجته: "يجب عليه فعل ذلك كلما يُسر له"، مستشهدا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي".
يأتي رأي أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، مخالفا لما ذكره دكتور علوي أمين، أستاذ بكلية الشريعة جامعة الأزهر، لـ"هن"، الذي قال إن "العيدية" ليست واجبا شرعيا على الرجل تجاه زوجته، حيث إنه يمكن أن يعطايها لها، كوسيلة للتودد والرحمة، متابعا: "هو بيعمل كده إنسانيا وليس أمرا إلزاميا، وعموما الرجالة بتدي لزوجاتهم فلوس كل شوية".
ويحتفل المسلمون في أرجاء العالم، اليوم الأحد، بحلول أول أيام عيد الأضحى المبارك.
وبدأ حجاج بيت الله الحرام، رمي الجمرات، عقب بيات ليلتهم في مزدلفة، بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات، وقضاء ركن الحج الأعظم أمس.
وأقيمت صلاة عيد الأضحى المبارك، في المسجد الحرام في مكة المكرمة، والمسجد النبوي في المدينة المنورة صباح اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر مبروك عطية ينتصر للزوجة في معركة العيدية: واجب على الرجل.. خيركم خيركم لأهله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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