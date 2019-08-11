رضوى الشربيني تطلب الدعاء لطليقة أحمد السعدني: من أطيب الناس

طالبت الإعلامية رضوى الشربيني، مقدمة برنامج "هي وبس"، المذاع على شاشة "CBC سفرة"، متابعيها ومحبيها بالدعاء للسيدة أمل سليمان طليقة الفنان أحمد السعدني، التي وافتها المنية أول أمس، بعد تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة.

ونشرت رضوى صورة طليقة الفنان أحمد السعدني، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، معلقة: "أنا آسفة إني معيدتش عليكم.. بس أنا طالبة منكم عدية وعديتكم ليا أنكم تدعوا للست دي.. أمل بنت عزة إنه ربنا يرحمها ويغفر ليها ويسامحها لأنها حقيقي كانت من أجدع وأطيب الناس".

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وتوفيت طليقته الفنان أحمد السعدني وأم أبنائه، أول أمس، في القاهرة إثر إصابتها بأزمة قلبية مفاجئة أودت بحياتها، ورثاها أحمد السعدني بكلمات مؤثرة عبر صفحاته الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.