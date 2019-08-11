شاركت المطربة اللبنانية ميريام فارس، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورتها أثناء ممارستها إحدى حركات تمارين اليوجا. وظهرت "ميريام" مرتدية "تي شيرت" باللون الأحمر وبنطلون أسود اللون، معلقة عليها: "أشارككم نصائحي في اليوجا" الحركة التي أظهرت رشاقة جسدها. Advertisements وتلقت المطربة اللبنانية العديد من تعليقات متابعيها: "سامبتيكا" "لأ ما بقدر بخاف على ضهري" "إيه الجمال دا". وكانت ميريام فارس، أثار غضب الجمهور المصري في الفترة الأخيرة بسبب تصريحاتها التي اعتبرها البعض بأنها مسيئة لمصر، حينما قالت بأنها "أنا كبرت وأجري ارتفع وزادت متطلباتي" لتقوم بعد ذلك بالاعتذار مبررة بأن التعبير خانها.

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كانت هذه تفاصيل خبر ميريام فارس تستعرض رشاقتها بحركات اليوجا.. ومتابع: "سامبتيكا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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