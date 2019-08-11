طرق مُثيرة يُفضِّلها رجل برج الأسد عن مشاعره وحبه

تختلف طرق تعبير الأشخاص عن مشاعرهم للطرف الآخر، وفقاً لعوامل كثيرة، منها التنشئة الاجتماعية والمستوى الثقافى، ويعتقد أيضاً أن الأبراج الفلكية تلعب دور فى ذلك، ولهذا نتعرف فى السطور المقبلة، على طرق تعبير رجل برج الأسد عن حبه، وفقاً لما ذكره موقع "thoughtcatalog".

- يعتبر رجل برج الأسد من أصدق الرجال فى التعبير عن مشاعر، فإذا تأكد من حبه تجاه الفتاة، يخبرها بكل صدق عن حبه لها، وبالأرجح الجميع سيعلم هذا من خلال اهتمامه بحبيبته الذى يكون على ملء ومسمع الجميع .

- وليس الاهتمام فقط إحدى تعبيرات رجل برج الأسد عن حبه، ولكن يتخذ بعض الأساليب للتعبير عن ذلك مثل الإبتسامة والنظر بالعين، والتحدث برقة وببساطة والفكاهة .

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- يحب رجل الأسد، أن يشعر بالأمان فى علاقته العاطفية، لأن عدم شعوره بذلك يجعله يشعر بالتوتر، وربما يفكر فى الانفصال.

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- يفضل برج الأسد، أن يكون القائد فى كل شىء بحياته حتى فى علاقته العاطفية، كما يتصف بالكرم وسخاء المشاعر وحب المغامرة.

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