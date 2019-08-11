فتة ورقاق وكوارع وريش.. وصفات أكلات من "لحمة العيد" للعزومات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بسمة مشالي:

"عزومة العيد" من الطقوس التي يحرص عليها المصريون، حيث يجتمع فيه الأهل والصدقاء والأحباب على طاولة واحدة بها كميات كثيرة من الطعام والأصناف الشهية، وتبدأ ربّات البيوت في تحضيرها قبل أيام من استضافتهم.

يستعرض لكم "الخليج 365" خلال السطور التالية أبرز الوصفات والأطعمة التي يمكنك إعدادها بسهولة على طريقة أشهر شيفات مصر من "لحمة العيد".

1-الفتة على طريقة الشيف شربيني

المكونات:

- لحم مكعبات.

- ورق لورا

- حبهان

- بهارات

- جزر

- كرفس

- بصل

- ثوم

- عيش بلدي

- أرز

- طماطم

- صلصة طماطم

- كمون

- شطة

- خل

- كزبرة جافة

- سكر

- زيت ذرة

- ملح

- فلفل أسود

طريقة التحضير:

- ضعي اللحم في ماء وجزر وكرفس وحبهان وبصل، وأدخليه في فرن ساخن حتى يحمر.

-ضعي ثوم مفروم في طاسة بها زيت على النار حتى يحمر .

- ضيفي طماطم مفرومة وصلصة طماطم وكزبرة جافة وكمون وشطة.

- ضيفي بهارات وملعقة سكر وملح وفلفل واتركيها تتسبك.

- سوّي الأرز مع الشوربة والسمنة على نار هادئة بعد إضافة قليل من الملح.

- ضعي الزيت في طاسة على النار مع ثوم مفروم حتى يحمر لعمل صلصة الخل.

- ضيفي الخل والكمون وكزبرة جافة وبهارات واتركيها تغلي مرة ثم ارفعيها عن النار.

- ارفعي اللحم من الشوربة وقلبيه مع قليل من الصلصة ثم حمريه في قليل من الزيت الساخن.

- قدمي العيش واسقيه بالشوربة وعليه الأرز ثم شوربة مرة أخرى ثم صلصة طماطم وصلصة ثوم، ضيفي اللحم المحمر وقدمي الفتة.

2- صنيه الرقاق باللحمة على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي

المكونات:

- كيلو رقاق ناشف

- ربع كيلو لحمة مفرومة

- بصلة كبيرة مبشورة

- فلفل أخضر

- ملح وفلفل وقرفة وزنجبيل

- نصف كوب سمنه

طريقة التحضير:

- يبلل الرقاق بالماء أو الشوربة ورقة ورقة، ونضع كل ورقة في الصينية وعليها طبقة من السمن حتى نصل إلى نصف الكمية.

- نضع اللحمة المعصجة ثم باقي الكمية ثم تقطع الصينية ثم تسقى بكوب من الشوربة.

- تدخل فرن حار حتى الاحمرار وبعد الخروج تقلب في صينية وتغطى.

3- الكوارع على طريقة موقع "كوكباد"

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المكونات:

- كوارع (الكمية حسب الرغبة)

- بصلتان مقطّعتان قطعاً صغيرة

- خمسة فصوص من الثوم المهروس

- ملعقة كبيرة من الملح

- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

- ملعقة كبيرة من البهارات المشكّلة

- ملعقة صغيرة من الخلّ

- نصف ملعقة من الهيل الحبّ

- نصف ملعقة من القرنفل

- عود من القرفة

- نصف ملعقة من الكمّون

- نصف كوب من الزيت النباتيّ

- كوب من معجون الطماطم.

طريقة التحضير:

- غسل الكوارع عدّة مرّات بالماء الساخن مع القيام بنزع الشعر عنها جيّداً.

- نضع الكوارع في قدر على النار وندعها تغلي مدّة خمس دقائق تقريباً، ثمّ نتخلّص من الماء، ثمّ نضع ماءً جديداً لتغلي به الكوارع مرّة أخرى.

- نتخلّص للمرّة الثانية من الماء، ونسكب ماءً جديداً في الطنجرة، ونُضيف الكوارع، والملح والهيل والقرنفل والقرفة ونتركها تغلي، ثمّ نغطّي القدر ونتركها مدّة ساعة تقريباً أو حتّى تنضج.

- نسخّن الزيت النباتيّ في وعاء آخر، ثمّ نُضيف البصل المقطّع، والثوم المهروس، ونقلّبهم مع بعضهم البعض حتّى يذبلوا قليلاً، ثمّ نُضيف معجون الطماطم ونقلّب. نُضيف البهارات المشكّلة، والكمّون والملح، والخلّ.

-نُضيف المزيج السابق إلى القِدر التي فيها الكوارع، ثمّ نضعها على النار لمدّة نصف ساعة تقريباً، وتقدم ساخنة.

4- الطرب على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي

المكونات:

- طرب وكفتة

- لحمة مفرومة ضأن

- قطعة لية مفرومة منديل ضأن

- ملح

- فلفل أسود

- فحم

طريقة التحضير:

- اخلط اللحمة الكندوز والضأن واللية وتبليهم بالملح والفلفل الأسود، وشكلي جزءً من اللحمة لأصابع.

- قطعي المنديل لقطع مناسبة واحشى به قطع اللحمة المفرومة واغلقي من الأطراف وضعيه في صينية في الفرن مع أصابع الكفتة حتى النضج وقدميها مع الريش.

- أشعلِ فحم وأطفئيه بالزيت وضعيه مع الطرب ليأخذ رائحة الشوى ثم قدميها مع البقدونس المفروم.

5- ريش لحم البتلو المشوي على طريقة سالي فؤاد

المكونات:

- 6 قطع ريش بتيلو

- 2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

- ملعقة كبيرة بصل بودرة

- ملعقة كبيرة بابريكا

- 2 ملعقة كبيرة صويا صوص

- 2 ملعقة كبيرة كاتشب

- ملعقة كبيرة بهارات مشويات

- ملعقة كبيرة خل بلسمي ملح فلفل

طريقة التحضير:

- ضعي البابريكا مع البصل البودرة، بهارات الشوي.

- ضيفي الخل البلسمي ثم ضيفي الملح والفلفل وملعقة من الزيت.

- تبلي اللحم واتركيه لمدة ساعة ثم اشويه على الجريل حتى يأخذ اللون.

- ثم أدخليه الفرن لمدة 10 دقائق اضافيه وقدميه ساخنا.