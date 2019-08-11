دون مبالغة .. خبيرة تجميل تكشف أسرار وضع المكياج كالمحترفين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

تعاني بعض النساء من عدم قدرتهن على وضع المكياج المناسب، فيعتقدن أن المبالغة والإكثار هو سر تألقهن في العيد، لذلك تستعرض لكم خبيرة التجميل نانيس سليم بعض النصائح لتطبيق مكياجك كالمحترفين.

1-للحصول على مكياج خفيف، يفضل استخدام كريم الأساس أو أحمر الشفاه ذو اللون المطفي "الماط".، واعتماد التأثيرات اللامعة للحصول على شكل ممتلئ للوجه.

2-يفضل استخدام الكريم المناسب لبشرتك. فإذا كنتِ من أصحاب البشرة الفاتحة يناسبك كريم أغمق درجة واحدة من لون البشرة مع لون فاتح تحت العيون فقط، ومن الأفضل توزيعه بالإسفنجة الخاصة بـ"الفاونديشن".

3-ضعى كريم العناية بالعينين بطريقة التربيت من الخارج إلى الداخل.

4-استخدام ألوان المكياج الغامقة، أو داكنة لتصغير شكل العين أما الألوان الفاتحة فتعمل على توسع العينين.

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5- نستخدم بودرة الوجه على الجفنين، باستخدام فرشاة رطبة قليلاً، مع وضع ظلال العيون لتثبيته.

6- للحصول على مظهر مكياج طبيعي يفضل اختيار لونًا واحدًا بالنسبة للظل أو أحمر الشفاه فلا داعي لمزج ألوان المكياج.

7- الحرص في اختيار نوعية أحمر الشفاه، فالنوع الجيد هو الذي يغذي الشفاه، ويحميها، ويقاوم حرارة الجو، ويثبت أكثر.

8-مزج العديد من الألوان ودمجه جيدًا، فعلى سبيل المثال عند تطبيق الآيشادو يفضل وضع اللون الفاتح على الجفن العلوى ثم يتدرج إلى الغامق ثم لون ثالث لمنطقة تحت العين على جذور الرموش لرسم العين.

9- تكبير حجم الشفاه برسم خط خفيف حول الشفاه باتجاه الخارج ثم اعتماد لون فاتح من الروج، أو الملمع في وسط الشفاه لجعلها تبدو ممتلئة.

10-حاولي أن تهتمي بالبساطة في لمسات المكياج، فكلما كان المكياج بسيطاً كلما كان مظهرك أجمل وأكثر جاذبية.