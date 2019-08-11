طريقة عمل الفتة.. السر في التوابل

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

من أهم وأبرز الأطباق التي لا يخلو أي بيت مصري منها في أول أيام عيد الأضحى، هو الفتة التي تهتم بها كل سيدة بتقديم الأفضل لعائلتها، لذلك نقدم الفتة على طريقة الشيف الشربيني.

تتكون فتة الشيف الشربيني من جميع مكونات الفتة المصري العادية، أرز ولحمة وعيش، لكنها تتميز بوجود البهارات وطريقة تقديم مختلفة.

- يتم تقطيع الخبز إلى مكعبات، ومن ثم تحميره في الزبدة مع إضافة التوابل والليمون والثوم المهروس والكزبرة الجافة، مع القليل من الملح والفلفل.

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- يتم تحضير الصلصة عن طريق وضع الطماطم بعد طحنها في الخلاط مع ملعقتين من معجون الطماطم "الصلصة"، وإضافة القليل من الشوربة ومكعب المرقة، والكزبرة الجافة وجوزة الطيب، والقليل من الملح والفلفل، وأخيراً ملعقة من السكر، وتركها على نار هادئة حتى الغليان.

- يتم تحضير الأرز بالطريقة المعتادة لكن مع استبدال الماء بشوربة اللحم، وذلك لإعطائه نكهة أقوى.

- يتم خلط القليل من الأرز والصلصة والخبز جيداً مع القليل من الشوربة، ووضعه في قعر إناء عميق، ثم يتم إضافة طبقة عريضة من الأرز مع وضع بعض الشوربة، ثم إضافة طبقة من اللحم مع طبق أخرى من الأرز ثم إضافة الخبز والصلصة على الوجه.

- يتم قلب الطبق السابق في طبق التقديم.