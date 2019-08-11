صفعة وقبلة.. أحمد حسن وزينب يواصلان استغلال "الترند" في حمام السباحة

فصل جديد من فصول الاستمرار في "ركوب الترند"، بسبب طفلتهما أيلين، حيث نشر اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب لقطات حميمية جمعتهما وهما في حمام السباحة، حيث يستغل "الترند" القائم بعد فيديوهاته التي نشرها لابنته أيلين، واتهمه فيها رواد من مواقع التواصل الاجتماعي، بأنه عنف ضد الطفلة مع زوجته زينب، ويهدف إلى التربح من وراء ابنته.

قبلة في البيسين

نشر أحمد حسن صورة جديدة له بصحبة زوجته في دبي، عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكتب عليها تعليقا، "بحب الحياة معاكي"، ظهرا في الصورة داخل حمام سباحة في "مارينا دبي"، وارتدت زوجته "مايو" من اللون البيج اللامع مع نظارة شمسية ولمت شعرها "بن"، وكان هو كذلك بملابس السباحة، وتبادلا قبلة فرنسية.

هذا الفعل علق عليه كثير من متابعي وجمهور أحمد حسن عبر إنستجرام، وأساء غضبهم حيث اعتبره البعض مخالفا للتقاليد الشرقية، والأسس الإسلامية حيث ظهرت الزوجة بملابس البحر، واللقطة كانت خاصة بينهما، وجاء من بين التعليقات، "ده بينزل صوره مع مراته وهو كدة.. بدل ما يستر نفسه ومراته وميعملش كده بيعمل الأقذر من كده.. بدافعوا ع ايه أنا نفسى أعرف ع شويه ناس بتخرب مش بتعمر".

وقال آخر، "الله يخربيت قرفكم يااخ بس لو كنت بتحبها بجد كنت حافظت عليها صح"، وفي تعليق آخر، "مسلمين انتوا؟؟!!!"، ولم تتوقف التعليقات عند هذا الحد، فقد دخل متابعين أحمد حسن في جدال، بين الحرية الشخصية والانحلال الأخلاقي، حيث قال أحد المعلقين، "حبايبي ربنا يسعدكم وسيبكوا من كلام الناس المتخلفين الهما أصلا لما بيروحوا شرم الشيخ المحجبين بيقلعوا تماما سيبكوا وانبسطوا بحياتكوا وطول مافي ناس حاقدة عليكوا يبقى انتو ناجحين"، وقال آخر، "دي حرية شخصية على فكرة، لو كانوا أجانب مكنتوش قلتوا حاجة".

ويتحفظ موقع "هن" على نشر الصور، لكونها توثق لحظة خاصة بين رجل وزوجته.

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لحظات رومانسية في حمام السباحة

ولم يكتف أحمد حسن اليوم، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، بنشر صورة قبلته الفرنسية لزوجته، فقد شارك كذلك السبكرايبرز في "يوتيوب"، بنشر فيديو جديد لهما من داخل حمام السباحة، روج له عبر خاصية "ستوري إنستجرام"، مع زوجته وهو محتضنها وكانت مرتدية المايو، وتتحدث عن النزول في الماء المثلج، وفجأة قرر أن يصفعها على وجهها، ووثق ذلك بأنه أول مرة يدخلا إلى حمام سباحة معا، وقال في تعليقه على الفيديو، "أول مرة ننزل حمام السباحه مع بعض .. لحظات رومانسية".

تركوا أيلين للذهاب لدبي

وتحدث أحمد حسن وزوجته زينب عن ابنتهما أيلين، وقالا إنهما تركا الطفلة الصغيرة لأنه يمكنها تناول اللبن الصناعي بأمان، بعيدا عن أمها، وقريبا ستكون واحدة منهم خلال السفر إلى مناطق عدة من العالم.

ما هي قصة أحمد حسن وزوجته زينب؟

وكان أحمد حسن قد أثار الجدل مؤخرا، بتصويره ابنته الصغير أيلين، في مواقف حياتية مختلفة، "أول فوتوسيشن"، و"أول قراءة قرآن"، وغيرها من الفيديوهات التي وصل عددها 7، وكانت الطفلة تظهر مستاءة بشدة خلال الفيديوهات، ما جعل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اتهامهما بإهمال الطفلة، واستغلالها تجاريا من أجل الحصول على أموال من موقع يوتيوب، وتقدم عدد منهم بالفعل بالشكوى إلى خط نجدة الطفل.

من جهته تحرك المجلس القومي للطفولة والأمومة ببلاغين لـ النائب العام، بناء على شكاوى الخط، ووجهوا لهما عدة اتهامات، تصل العقوبة المحتملة لأحمد حسن وزينب فيها إلى السجن 5 سنوات بحد أقصى، بالإضافة إلى الغرامة، وذلك جراء تربح أحمد حسن من فيديوهات ابنته أيلين.