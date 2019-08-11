مي كساب تعلق على رثاء السعدني لطليقته: درس لكل راجل بتغره الدنيا

علقت الفنانة مي كساب على رثاء الفنان أحمد السعدني، لطليقته وأم أبنائه، التي وافتها المنية، أول أمس، في القاهرة إثر إصابتها بأزمة قلبية مفاجئة أودت بحياتها. وكتبت الفنانة مي كساب عبر حسابها الشخصي على "تويتر"، "أحمد السعدني النهاردة إدى درس للإنسانية.. درس لكل راجل الدنيا بتغره وبتنسيه دوره في الحياة". ووجهت "مي" رسالة للفنان للسعدني، قائلة: "يا أحمد اعترافك بغلطك شجاعة كبيرة منك ورجولة.. ربنا يخليك لأولادك ويصبركم على فراقها". Advertisements وكان الفنان أحمد السعدني رثى طليقته بعد وفاتها بكلمات مؤثرة، أثارت تعاطف كل من قرأها، وخصوصا بعدما أعرب عن أنه كان ينتوي أن يعود لها بعد طلاقهما مرتين وحبه الكبير لها، ولكن الموت فاجئه ومنعه من استكمال حياته معها، وخصوصا أنها ماتت بشكل مفاجئ، ولم تكن تعاني من أي مرض. بكلمات مؤثرة.. أحمد السعدني يرثى طليقته: "بحبك يا أمل حياتي اللي اتهد وحبيبة عمري الوحيدة"

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