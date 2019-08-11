5 طرق تخلصك من رائحة الذبح في المنزل

أحيانا يلجأ البعض للذبح في مدخل الشقة، أو داخل الحمام، ما يؤدي إلى انتشار الدماء والرائحة الكريهة بعد تقطيع الأضحية، وتوزيعها، لا سيما مخلفات الحيوان التي تكون عالقة أحيانا بسبب عدم دقة التنظيف، ويقدم لك موقع "هن"، طرق ووسائل للتخلص من الرائحة الكريهة بعد الذبح.

التنظيف الجيد

يعتبر التنظيف الجيد هو أولى الخطوات التي تخلصك من بقايا الدماء واللحمة المنتسرة، احرصي على مسح الأرض، وإزالة البقايا جيدا، استخدمي منظف له رائحة قوية نفاذة، وكذلك مطهر، وماء النار يزيل كافة الأوساخ مهما كانت صعوبتها، وبعد ذلك رشي المطهر ونشفي الأرضية بحرص.

لا تجعلي الأوساخ تتراكم لأنه يصعب تنظيفها بعد ذلك.

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الليمون والخل والصودا

ضعي قوارير من الليمون، والخل والصودا في مكان الذبح، تلك السوائل تمتص الروائح الكريهة العالقة في الجو دون مجهود.

الهواء النقي

يجب السماح للهواء النقي بالدخول إلى مكان الذبح كي تخرج الرائحة الكريهة مع الهواء، ولا تغلقي النافذة أبدا، مع وضع السوائل السابقة لتخلص أسرع من الرائحة.

الغرف

خلال الذبح اغلقي غرف النوم، والمعيشة وكل غرفة يمكن غلقها، فهذا يحد من انتشار الرائحة في كل الأرجاء.

البخور

اشعلي أعواد البخور في الأرجاء، وخاصة التي لها رائحة قوية وتدوم طويلا.