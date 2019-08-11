بالتزامن مع أولى أيام عيد الأضحى المبارك، الذي يحرص فيه الكثيرون على ذبح الأضاحي، شاركت الإعلامية ريهام سعيد، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو لها أثناء محاولتها ذبح الأضحية، معلقة عليه "كل سنة وأنتوا طيبين".
تلقت الإعلامية ريهام سعيد، هجوم من متابعيها، بسبب طريقة ذبحها لأضحية: "بس ممکن سؤال لیش من امته بنات تدبح أنا بعرف في دین رجال هوا یلی یدبح الدبیحه"، "وهو دا حاجة حلوة دا حرام على فكرة وحرام جدًا"، "عذبة الدبيحة.. حررام بعد دا تسبيها كدا.. دا مش للتجارب".
وعقب الهجوم الذي تعرضت إليه من قبل بعض متابعيها، نشرت "ريهام" مقطع فيديو لأحد الشيوخ الذي تحدث عن إجازة ذبح المرأة للأضحية، معلقة عليه: "يجوز الدبح للمرأة".
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. ريهام سعيد تذبح الأضحية.. وهجوم من متابعيها: "عذبت الدبيحة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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