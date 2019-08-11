حمدي الميرغني يتمرد على زوجته في عيد الأضحى: "هاكل فتة"

هنأ الفنان حمدي الميرغني زوجته الفنانة، إسراء عبدالفتاح بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ونشر حمدي الميرغني صورة له مع زوجته عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، احتفالا بعيد الأضحى.
ودخل حمدي الميرغني، في تحد مع زوجته إسراء عبدالفتاح بعد أن صمم على أكل الفتة، خصوصا أن زوجته إسراء عبد الفتاح لا تأكل اللحوم نهائيا.
وكتب الميرغني: "كل عيد وأنتي فرحتي.. كل سنة وأنتي حبيبتي، ومع كامل حبي واحترامي ليكي بس النهاردة هعلن تمردي لبرنامجك الغذائي وهآكل فتة أيوه هآكل فتة وهقولها بأعلى صوت هاكل فتة يا إسراء".
وأعلنت الفنانة إسراء عبدالفتاح، في أكثر من مناسبة أنها لا تأكل اللحوم نهائيا، وتمنع تماما دخول اللحوم المنزل.
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