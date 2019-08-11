فيديو.. هيفاء وهبي ترقص "حافية القدمين" بالسويد

أحيت الفنانة هيفاء وهبي، حفلا غنائيا، مساء الأمس، ضمن فعاليات مهرجان جوتنبرج الثقافي بالسويد.

وقدمت هيفاء وهبي الحفل بحماسة كبيرة، والتي قوبلت بتفاعل كبير مع الجمهور، وقدمت خلال الحفل عدد من الأغنيات أبرزها "بكره الشوق"، وأغنية "توتا"، حيث رقصت حافية القدمين.

وأحيت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي حفلها الغنائي الأخير بالسويد، بإطلالة جريئة، وشاركت متابعيها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، بالعديد من المواد المصورة قبل الحفل وخلال غنائها على المسرح.

وأطلت هيفاء بفستان "برتقالي" اللون، لامع، ومكشوف من منطقة الظهر، وذو فتحة جانبية طويلة حتى الخصر، مع ظهورها بشعر بني وتسريحة إنسيابية.

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وطلت هيفاء على جمهورها بفستان طويل مفتوح من الظهر، وبفتحة نظهر أحد ساقيها بشكل كامل، وكان من الملفت عدم ارتدائها حذاء.

وتخلت هيفاء وهبي خلال الغناء عن حذائها، لتظهر في مقطع فيديو مصور "حافية القدمين"، ويثير هذا الفعل تفاعل الجمهور معها بالغناء والرقص.