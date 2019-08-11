مع أول أيام عيد الأضحى المبارك، تنطلق المشاجرات بين الأزواج حول "العيدية"، والتي تعد من أبرز الطقوس الأساسية خلال عيدي الفطر والأضحى، حيث تطلب المرأة العيدية من زوجها، معتبرة ذلك واجب شرعي إلزامي له، بينما يرفض طلبها بعض الرجال.
وأوضح دكتور علوي أمين، أستاذ بكلية الشريعة جامعة الأزهر، لـ"الوطن"، أن "العيدية" ليست واجب شرعي على الرجل تجاه زوجته، حيث إنه يمكن أن يعطايها لها، كوسيلة للتودد والرحمة، متابعا: "هو بيعمل كده إنسانيا وليس أمرا إلزاميا، وعموما الرجالة بتدي لزوجاتهم فلوس كل شوية".
ويحتفل المسلمون في أرجاء العالم، اليوم الأحد، بحلول أول أيام عيد الأضحى المبارك.
وبدأ حجاج بيت الله الحرام، رمي الجمرات، عقب بيات ليلتهم في مزدلفة، بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات، وقضاء ركن الحج الأعظم أمس.
وأقيمت صلاة عيد الأضحى المبارك، في المسجد الحرام في مكة المكرمة، والمسجد النبوي في المدينة المنورة صباح اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر الأزهر ينصف الرجال في "معركة العيدية": "الزوجات بياخدوا فلوس كل شوية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.