مؤسس "أمازون" يظهر مع حبيبته على متن يخت يمتلكه

"أغلى طلاق في العالم"، هكذا هزت قضية طلاق جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون، زوجته السابقة ماكنزي في أبريل من هذا العام، وذلك لأنه أعطاها نصف ثروته تقريبا بسبب خيانته لها.

وبعد ذلك تأكدت تلك المزاعم التي نفاها هو في البداية، حيث ظهر مع تلك الفتاة لورين سانشيز، يتابعون مباراة ويمبلدون في الشهر الماضي مع الأمير تشارلز والأميرة كيت ميدلتون.

ومرة أخرى يجدد بيزوس الجدل بظهوره مع لورين على متن يخته في سان تروبيه بفرنسا، وظهرا وهي محتضناه، وارتدت ملابس تلائم البحر، الأول فستان من اللون الأبيض، حمالات قصير، والآخر توب من اللون الأبيض، وجيب بينك مفتوحة من الأمام.

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وتبلغ قيمة يخت المليونير الشهير البالغ من العمر 55 عاما، 200 مليون دولار، بحسب "ديلي ميل البريطانية، وارتدى خلال ذلك شورت صيفي، وقميص من اللون اللبني مفتوح الصدر.

ويعد هذا هو الظهور الأول رسميا للثنائي، حيث التقطت لهما الكاميرات الصور خلال المباراة، ولكن هذا اللقاء معلنا، وحظى بتغطية، ونشرها بيزوف بنفسه على "السوشيال ميديا"، مع حبيبته وأصدقائه.