فيديو.. فتاة تغني مهرجان شعبي لـ"حمو بيكا" أمام المصلين: "الأشبال مرمية ورايا"

حالة واسعة من الجدل، صاحبت تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو لفتاة تغني وتتمايل على نغمات المهرجان الشعبي "أنا قلبي قاسي ناسي" عبر تطبيق "تيك توك"، خلال وقوفها أمام المصلين، أثناء أدائهم صلاة عيد الأضحى.

وأطلت الفتاة بـ"تي شيرت" أسود، يحمل صورة مطبوعة متوسطة الحجم، وشعر بني متوسط الطول، خلال دندتها مقطع من المهرجات الشعبي، تضمنت كلماته: "الأشبال مرمية ورايا"، ثم أشارت إلى المصليين، وتابعت: "أنا قلبي قاسي ناسي، على جرحي بقوم ونام، مش بفرح، بتجرح، سلام يا حب سلام، وجعتوا قلبي يا رب".

وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو، الذي لا يتجاوز الـ47 ثانية، بآلاف التعليقات الغاضبة، أبرزها: "مش هنأخد في إيد المسيح الدجال دقايق"، و"أنتي صاحية الساعة 5 الصبح عشان تغنى في الصلاة؟!"، و"شكل يوم القيامة قرب جدًا"، و"الفيديو مريب، بداية من إن وراها ستات ورجالة بيصلوا جمب بعض، وكمان جنبها بنت تانية محجبة بتتفرج عليها وهى بتعمل تيك توك، ومش مكتفية أنها بتصور في وسط الصلاة".

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ويحتفل المسلمون في أرجاء العالم، اليوم الأحد، بحلول أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وبدأ حجاج بيت الله الحرام، رمي الجمرات، عقب بيات ليلتهم في مزدلفة، بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات، وقضاء ركن الحج الأعظم أمس.

وأقيمت صلاة عيد الأضحى المبارك، في المسجد الحرام في مكة المكرمة، والمسجد النبوي في المدينة المنورة صباح اليوم.