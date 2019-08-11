3 خطوات لتطبيق اللون الأساسي والأصعب للشفاه

اللون الأحمر من الألوان الأساسية في طلاء الشفاه حتى إن اسم طلاء الشفاه المعتاد والمتداول هو أحمر الشفاه، ولكن هناك كثيرات يفشلن في تطبيقه لسببين رئيسيين؛ الأول هو عدم اختيار الدرجة المناسبة، والثانية هو عدم تطبيقه بالشكل الصحيح، واليوم سوف نعرفِك على الطريقة الصحيحة لتطبيقه كما نشرت مجلة روتانا:

– أول خطوة يجب أن تقومي بها هو تحديد شفتيكِ بقلم الشفاه الأحمر؛ أولا لحبس اللون داخلها ومنع تسريبه، وثانيا من أجل تثبيته لأطول فترة ممكنة.

– بعد ذلك من خلال فرشاة أحمر الشفاه قومي برسم وتطبيق اللون داخل الخد المحدد للشفاه، وابدئي بالشفة السفلية وبعدها العلوية.

– بعد ذلك قومي بوضع البودرة الحرة برفق عن طريق الترطيب على الشفاه ثم اضغطي عليها من خلال المنديل الورقي لامتصاص الزائد من اللون.

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وبذلك تحصلين على التطبيق المثالي للون الأحمر على الشفاه، ولكن يجب أن تختاري الدرجة المناسبة لكِ.

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