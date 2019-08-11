الجوب بزراير أحدث صيحات الموضة في عيد الأضحى 2019

تتهاتف الفتيات حاليا على محال الملابس لشراء ملابس العيد، ولكن تحرص بعضهن على معرفة الموضة أولا لشراء الملابس على أحدث صيحات الموضة.

وعرضت صفحة "عالموضة" عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، أحدث صيحات موضة الملابس في عيد الأضحى المبارك، وهى الجوب بصف زراير، التي عادت مرة أخرى للموضة، ويمكن ارتداؤها على تيشيرت أو شميز مع سنيكرز أو حذاء فلات سواء للوك كاجوال أو كلاسيك، ويمكن ارتداؤها في الخروجات الرسمية مع البلوزة الشيفون والكعب العالى.

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استعدي للعيد ونسَّقي ملابسك من أزياء المشاهير