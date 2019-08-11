6 نصائح في فن إتيكيت حفلات الخطوبة أو الزواج

تعتبر الأفراح هي أسعد الليالي التي ينتظرها كل شاب وفتاة، حتى يحقق كل منهما حلمه في أن يكملا طريقهما سويًا والفرح هي الليلة التي تكون فيها "العروسة" أميرة متوجه في ليلة العمر التي لا تغيب عن ذاكرة المحبين لذلك تقدم خبيرة الإتيكيت مي خطاب لكل فتاة مقبلة على الزواج فن اتيكيت حفلات الخطوبة أو الزواج

وأشارت إلي انه بمجرد تحديد موعد الحفل سوء كانت خطبتك أو زفافك يجب حجز القاعة والكوافير والفستان، وكل التفاصيل قبلها بوقت كافٍ لا يقل عن ثلاث أشهرة تجنبًا لعدم حدوث خلل في التجهيزات وأيضا لا تنسب كتاب الذي يوضع على مدخل القاعة ليقوم المدعوين من الأقارب والأصدقاء (Guest Book) بكتابة عبارات تهنئة للعروسين.



وعرضت مي خطاب أهم الخطوات التي يجب إتباعها لحفل الزواج وهي:

أولا: يجب تقديم دعوات للخطوبة أو الزفاف التي يدعوا بها المدعوين بوقت كافي لا يقل عن شهر ويجب تحديد عدد الأفراد المدعوين داخل الدعوة ويكتب على الدعوة اسم والد العروس واسم والد العريس واسم العروس والعريس والمكان المقام في الحفل إضافة إلى جملة تأكيد الحضور.

ثانيا: دعوة المعازيم، تقوم والد العروسة أو والدة العروسة بدعوة أقاربهم وكذلك يقوم والد العريس أو والدة العريس بدعوة أقاربهم بجانب دعوة العريس لأصدقائه والمقربين منه والعروسة أيضا تقوم بدعوة أصدقائها

ثالثا: يجب الترحيب بالمدعوين واستقبالهم يكون من قبل أهل العريس والعروس على مدخل قاعة الاستقبال أما بالنسبة لترتيب الأهل فعلى أهل العروس أن يقفوا في المقدمة قبل أهل العريس.

رابعا: توزيع المدعوين في الحفل من أهل العروس إلى أهل العريس ثم الأقارب البعيدين والمعارف والأصدقاء ومن الأفضل تحديد الأماكن التي سيجلس عليها الأهل والأقارب والأصحاب والمعارف، ومن الضروري أن تكون طاولة الأهل قريبة من العروسين، كما على الأقارب أن يحيطوهما بأماكنهم وكذلك الأصدقاء المقربون جدا

خامسا : يجب عند تهنئة العروسين لا يطول الحديث معهم لأنهم في هذه الليلة يكون العروسين مرتبكين فيجب على المدعوين تقديم بعض التهاني للعروسين ثم الذهاب إلى أماكنهم ويجب عند التهنئة للعروسين، عدم تقبيل العروسة حتى لا يؤثر هذا على الماكياج فهذا أيضا يسبب لها المنظر الغير لائق أمام المدعوين

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سادسا: يجب على أهل العروسين أن يهنئوا بعض ويقوموا بالترحيب بكل شخص داخل مكان الاحتفال، حتى وإن لم يكن من الأقارب لأن العروسين يكونون مشغولين في الحفل.

وفي نهاية الحفلة يقدم العروسين بتقديم شكر لكل من استجاب دعوتهم وجاء لحضور الفرح فهذا من إتيكيت حفلات الخطوبة و الزواج.

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