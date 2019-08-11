تعرف علي اتيكيت البيتزا والاسباجتي والسلطات

الأتيكيت متعارف عليه في جميع أنحاء العالم، يخص الطعام وموائده، ومن الإرشادات الذهبية خلال تناول الوجبات في المطاعم، الحرص دومًا على أخذ كميات صغيرة من الطعام في المرة الواحدة واستخدام السكاكين مع كل مقدار ضئيل، فعندما يستعمل المرء السكين، يجب أن يضعه على الطبق ويتجنب وضعه على المائدة، بحيث لا يسند نصفه أيضا على الطبق والنصف الآخر خارج الطبق.

وقالت خبيرة الاتيكيت إيمان عفيفي عند الطعام فلابد من وضع السكاكين الواحدة فوق الأخرى في وضع متقاطع أو في وضع زاوية إذا كان يستعمل سكينًا واحدًا، وعندما ينتهي، يضع السكين والشوكة معًا في منتصف الطبق بشكل متواز، بحيث تشير أسنان الشوكة لأعلى، وبحيث تكون شفرة السكين موجهة إلى المركز باتجاه الشوكة.



وأشارت خبيرة الاتيكيت عند تناول البيتزا، يراعى إذا لم تقطع البيتزا وتقدم على هيئة شرائح، قم أنت بتقطيعها إلى شرائح متساوية بالسكين، وعندما تكون ساخنة يتم تناولها بالشوكة والسكين، ومن المقبول أيضاً أن تمسك كل شريحة وتناولها بيدك بدون الشوكة والسكينة.

وذكرت خبيرة الاتيكيت بالنسبة لأصابع البطاطس المحمرة، إما أن تقدم لك عن طريق طبق منفصل، أو أن تأخذ الكمية المناسبة المقدمة أمامك علي المائدة بواسطة الشوكة ثم تقطع إلي أجزاء صغيرة وتأكلها باستخدام الشوكة، في حين أنه يمكنك أخذ الكمية المناسبة من البطاطس المخبوزة المطهية بواسطة الشوكة الكبيرة المقدمة معها ثم توضع في الطبق وتقطع إلى أجزاء صغيرة مع إضافة التوابل لها، أما البطاطس المهروسة (البيورية) فتؤخذ الكمية بواسطة ملعقة المائدة الصغيرة.

Advertisements



وأشارت خبيرة الاتيتكت المكرونة الاسباجتى تبدو صعبة في تناولها، لكنها على العكس تماماً، ويتم ذلك عن طريق الشوكة، وتكون الملعقة هي المعيار في تحديد الكمية التي ستتناولها بالشوكة بحيث لا يتم الإكثار في نفس الوقت من الكمية، توضع الشوكة في المكرونة ثم حاول لفها حول الشوكة، كما أنه من المقبول أيضاً استخدام الشوكة في تقطيع شرائط المكرونة إلى أجزاء معتدلة يستطيع الشخص تناولها بدون أية مشاكل أو صعوبات، وتستخدم ملعقة المائدة الصغيرة في تقديم أنواع الصلصة المختلفة الخاصة بالمكرونة أما السلاطات فهي إما أن تقدم لك في أحجام صغيرة يسهل تناولها ولا توجد مشكلة وهذا دليل على الخدمة الخاصة والعناية بالضيف علي أن يتم تناولها بالشوكة وإذا قدمت قبل الطبق الرئيسي أو بعده استخدم شوكة السلطة الصغيرة، إما إذا قدمت مع الطبق الرئيسي تستخدم شوكة الطبق الرئيسي، وتأخذ الكمية المناسبة عن طريق ملعقة كبيرة مخصصة لذلك، وفيما إذا قدمت السلطة على هيئة قطع كبيرة عليك بتقطيعها بالسكين إلى القطع التي تلائم كل قطعة عند تناولها.

قد يهمك ايضاً:

أبرز قواعد تناول البيتزا بصورة لائقة في الأماكن العامة

تعرفي علي أصول الأتيكيت الخاص بالإستحمام كي تكتمل أناقتك