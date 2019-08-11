6 خطوات بسيطة لربط البابيون بسهولة

يعتبر ربط ربطة "البابيون" أكثر تعقيدا من ربطة العنق "الكرافتة"، لكن بمجرد أن تتعلم كيفية القيام بذلك يكون الأمر ميسرا بالنسبة لك.

خطوات ربط البابيون

الكثير منا شعر بخيبة الأمل من الأدلة الإرشادية الكثير التي شاهدها أو سمع عنها أو قرأها في المقالات الصحفية

لذلك وضعنا لك الآن دليلا استرشاديا مبسطا بالصور عن كيفية ربط البابيون، الخطأ وارد جدا في المرة الأولي ولكن بالتدريب والممارسة ستجيد ربطها بشكل جيد.

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