قبل ما تخرج في العيد.. دليلك الشامل للاستمتاع في الأجواء الحارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بسمة مشالي

تشهد مصر خلال أيام عيد الأضحى طقس حار رطب على القاهرة ومحافظات الوجه البحري، وشديد الحرارة على جنوب البلاد خلال ساعات النهار، ومعتدلًا على السواحل الشمالية، بحسب ما ذكرت هيئة الأرصاد الجوية.

وعلى الرغم من أن درجات الحرارة في شهر أغسطس تكون أقل إلا أن نسب الرطوبة تكون أعلى، والأجواء خلال العيد بصفة عامة تسمح للمواطنين بالخروج والاستمتاع بإجازة العيد، غير أنّ هناك مجموعة من الإرشادات التي عليك اتباعها، بحسب ما قاله الدكتور حازم المصري أخصائي التغذية العلاجية والمناعة في المركز البريطاني لعلاج السمنة، وما ذكرته الهيئة العامة للأرصاد، بجانب موقعي "Bright side" و"wikihow"، في السطور التالية:

1- أبسط طرق الوقاية والهروب من الموجه الحارة الابتعاد عن حرارة الشمس بقدر الإمكان خاصة وقت الظهيرة.

2- شرب من 2 إلى 3 لتر مياه للحد من الشعور بالحر، وتناول الفاكهة الصيفية المرطبة كالبطيخ والتفاح، ويمكنك ذلك عن طريق تناول ثمرة أو نصف ثمرة فاكهه مع كوب مياه.

4- تخفيف الملابس خلال فترات النهار (وقت ذروة الموجة الحارة).

5- تناول كوب من عصير العنب البارد الذي يحتوي على نسبة عالية من السكريات، والمعادن والتي تساعد على إعادة التوازن إلى أعضاء الجسم.

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6- وضع كريم الواقي من الشمس، لحماية الجلد من الالتهاب.

7- اختر الملابس المصنوعة من خامات جيدة التهوية (أي يستطيع الهواء المرور عبر نسيجها) والتي تحافظ على برودة الجسم مثل القطن أو الكتان أو الجيرسيه، وتجنب الملابس المصنوعة من البوليستر أو النايلون أو الحرير، و لا ترتدي العديد من طبقات الملابس، واعتمدي حذاءً مريحًا وجيد التهوية.

8- اختر السراويل القصيرة (الشورت) والقصات والتصاميم الواسعة مثل الفساتين ذات قصة الجرس (A-line) والتي تكون فضفاضة عند الذراعين والصدر والخصر، و الأقمشة ذات الألوان الفاتحة، وتجنب ارتداء الألوان الداكنة وألوان الأحجار الكريمة مثل الزمردي والبنفسجي والأزرق. عليكِ أيضًا تجنب الملابس السوداء حيث إنها تحبس الضوء مما يزيد من شعوركِ بالحر.

9- للسائقين يجب الحذر الشديد أثناء القيادة بطرق السواحل الشمالية ومدن القناة والوجه البحري، والتحكم في عجلة القيادة جيدا، مع تشغيل المساحات لضمان وضوح الرؤية والتخلص من الشبورة المائية في أثناء الصباح الباكر، وتشغيل المُكيف إذا توفر.

10- أيضا عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس بقدر المستطاع، ويفضل ارتداء كاب ونظارة شمسية.

11- اقتناء كمية من السوائل الطازجة والمياه المثلجة والفاكهة.