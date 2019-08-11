طريقة عمل سموثي الموز بالحليب والفراولة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-
حضري سموثي الموز بالحليب والفراولة على طريقة "كوكباد" المتخصص في الطعام.
المكونات:
ثلاث حبات من الموز الفريش.
خمسة عشر حبات من الفراولة.
معلقتان من العسل الأبيض.
كوب من الحليب.
ثلاث معلقتان من السكر.
مكعبات من الثلج.
طريقة التحضير :
حضري الخلاط وضعي فيها الموز بعد تقشيره ثم ضعي حبات الفراولة.
ثم ضعي العسل والسكر والثلج والحليب وقومي بالخفق بالخلاط الكهربائي جيدا.
ثم ضعيه في كاسات وزينيه بحبات الفراولة.
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