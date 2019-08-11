طريقة عمل سموثي الموز بالحليب والفراولة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- حضري سموثي الموز بالحليب والفراولة على طريقة "كوكباد" المتخصص في الطعام. المكونات: ثلاث حبات من الموز الفريش. خمسة عشر حبات من الفراولة. معلقتان من العسل الأبيض. كوب من الحليب. Advertisements ثلاث معلقتان من السكر. مكعبات من الثلج. طريقة التحضير : حضري الخلاط وضعي فيها الموز بعد تقشيره ثم ضعي حبات الفراولة. ثم ضعي العسل والسكر والثلج والحليب وقومي بالخفق بالخلاط الكهربائي جيدا. ثم ضعيه في كاسات وزينيه بحبات الفراولة.

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