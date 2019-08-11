إطلالات على طريقة الفاشينيستا بيبي عبد المحسن

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 11 أغسطس 2019 01:35 مساءً - بيبي عبد المحسن، موديل وعارضة منتجات كويتية، شاركت بعدة إعلانات، ومثلت في فيلم "هامة"، تهتمُّ بمجال الإعلام والأزياء والفنون وبكل المجالات المشتقَّة منها، تميزت بأزيائها غير التقليدية التي تتماشى مع أحدث خطوط الموضة. وقد جمعنا لكِ عدة صور من أحدث إطلالاتها لتستوحي منها أفكارًا لملابسك.

10 إطلالات صيفية على طريقة الفاشينيستا أُمية زين

إطلالات بيبي عبد المحسن



اختارت الفاشينيستا بيبي عبد المحسن عدة إطلالات عملية أنيقة، منها تنورة زهرية طويلة بكسرات وبلوزة بيضاء برسمة "بطيخ"، ونسقت بلوزة صيفية باللون البنفسجي الداكن مع تنورة سوداء قصيرة وجورب شفاف وحقيبة سوداء وحذاء رياضي، وتألقت بإطلالة أنثوية شبابية ببلوزة زهرية بأكمام طويلة وبنطال جينز، كما أطلَّتْ بسترة بنية طويلة وبنطال واسع زيتي وبلوزة بنية، وزُيِّنَ كلٌّ من البنطال والسترة باللون الأبيض، وارتدت بنطالاً فيروزيًّا طويلاً وبلوزة سوداء نسقتهما مع سلسال طويل بخرز وحذاء فضي، ونسَّقت تنورة سوداء بكسرات مع بلوزة زهرية واسعة وعدة أكسسوارات ذهبية.

إطلالات بيبي عبد المحسن





ولإطلالات الجمبسوت تجملت بجمبسوت جينز وحذاء فضي بكعب وأقراط لؤلؤ ضخمة، وآخر رمادي بأكمام قصيرة وحزام خصر.

وعن الجلابيات فقد ظهرت بجلابية بيضاء بكسرات طُرِّزَتْ بالذهبي من الأطراف السفلية والعلوية وبالفضي من أحد الكسرات، وتزينت بعدة جلابيات مختلفة بتصميم قصير وبفتحة سبعة وأكمام واسعة أحدهما تلون بالأزرق وزيَّنَتْه عدة تطريزات فضية، والثاني جمع بين تدرجات الأزرق والأبيض بنقشات مختلفة، وآخر جمع بين تدرجات الأسود والبرتقالي والأحمر والأزرق، والرابع كان أكثر فخامة؛ حيث صُمِّمَ باللون الأبيض ونقوش ذهبية وأكملته بقلادة ذهبية ضخمة.

إطلالات بيبي عبد المحسن



أما الفساتين فقد ارتدتْ فستانًا أبيض بفتحة سبعة وزينته نقط سوداء، وأطلَّتْ بفستان أبيض مكشوف الأكتاف بكشكشة، وظهرت بفستان أبيض قصير بطبقات وبوت أسود طويل، وكذلك فستان أسود قصير بتطريزات من منطقة الصدر

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