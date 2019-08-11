فساتين سهرة مناسبة لعيد الأضحى

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 11 أغسطس 2019 01:35 مساءً - تحرص كل سيدة مع اقتراب العيد، على اختيار فستان السهرة لمناسبات عيد الأضحى

برعت دور الأزياء العالمية في تقديم تشكيلة من فساتين السهرة ضمن عروض الأزياء الجاهزة لموسم ربيع وصيف 2019، إلقي نظرة على ما اخترناه لكِ لسهرة عيد الأضحى المبارك.

فساتين بيضاء موضة صيف 2019

- أطلّي كالعروس في سهرات العيد واعتمدي صيحة الفساتين البيضاء، بعض الموديلات زُيّن بالأسود كما في عرض سيدريك تشارلييهCédricCharlierنسقيها مع حقيبة حمراء مزودة بسلسال ذهبي وحذاء بيج بلون الجلد، كما نرشح لكِ الفستان المطرز بالأحمر من مجموعة دينيس باسو Dennis Basso.

فساتين سهرة لعيد الأضحى





فساتين مشجرة للسهرة لاطلالة مفعمة بالحياة

- مجموعات الربيع والصيف تعني الكثير من فساتين السهرة المغلفة بطبعات الورود الملونة، استعيني بالموديلات التي جمعناها لكِ من عروض بادجلي ميشكاBadgleyMischkaوكارولينا هيريرا Carolina Herrera لتخفي نحافة الجسم، أما الموديلات الـ Peplum من ماركيزا نوتMarchesaNotte فستساعدكِ في إخفاء ترهلات البطن.



فساتين A Line تخفي القامة الممتلئة

- لن تستطيعي أن تديري ظهركِ لصيحة فساتين الـ A Line هذا الموسم، فقد أدرجت ماركة Mary Katrantzouفستانًا طويلًا مزودًا بطبقة فوقية شفافة، وسترة قصيرة من البلاستيك الرائج، تجرئي واعتمديه في سهرة العيد لتكوني محط الأنظار.

Advertisements

فساتين سهرة لعيد الأضحى





فساتين سهرة مستقيمة القصة



- وجّهي خياركِ هذا الموسم نحو فساتين السهرة مستقيمة القصة من توقيع باميلا رولاندPamella Roland ونعيم خانNaeem Khan لتطيلي قامتكِ، تفاديه فقط في حال كنتِ ممتلئة الجسم.

اختيار الاكسسوار

لا يكفي ببساطة أن ترتدي ملابسكِ وأن ترتديها فقط من دون أيّ نوع من الاكسسوارات، يمكن للملحقات أن تجعلكِ تبدين جميلة للغاية عندما ترتدينها بشكل مناسب، ويمكن أن تجعل ملابسكِ أيضًا سيئة عندما لا ترتدينها بشكل مناسب ، وإذا كان ثوبكِ مبهجًا أو متقنًا ولديه الكثير من التفاصيل الواضحة ، فيجب أن تلبسيها مع اكسسوارات بسيطة.

تابعي ايضاً:

فساتين سهرة للعيد ونصائح لزيادة الطول

فساتين سهرة للعيد ونصائح لزيادة الطول