لايف ستايل

لوحة فساتين ملونة لإطلالاتك هذا الموسم

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 11 أغسطس 2019 01:35 مساءً - من المؤكد أنّ هدف كل شابة أن تكون اطلالتها لافتة ومميزة، وعصرية في آن، كما أن الطقس الصيفي الحار يفرض إطلالات منعشة وحيوية. وعليه، فإنّ الفساتين الناعمة الملونة ستكون الخيار الأفضل.
فإذا كنتِ ترغبين بالتألق في دعواتكِ المفضلة، سواء كانت نهارية أو في حفلات الشاطئ المختلفة، أو حفلات الزواج والخطوبة المتزامنة مع أجواء الصيف، ستكون الألوان الصيفية هي الأكثر تميزًا وعصرية، لذلك اخترنا لكِ بعض موديلات وألوان صيفية لتستوحي منها إطلالاتك.

الألوان الرائجة في صيف 2019 التي يجب أن تكون ضمن خياراتكِ المقبلة


الأبيض

فستان باللون الأبيض
فستان باللون الأبيض


لطالما عُرف الأبيض بهويّته الصيفيّة، لذلك لا تترددي أبدًا باختياره للتألق به، بخاصة وأنه من أكثر الألوان رواجًا في صيف 2019 وأكثر الألوان التي تمنحكِ اطلالة مميزة بخاصة إذا كنتِ تتمتعين ببشرة سمراء.


النيود

فستان بلون النيود
فستان بلون النيود


تعود موضة النيود من جديد إلى ساحة الموضة العالمية، وهي من أكثر الألوان عصرية وتتناسب مع جميع الفصول.



المرجاني

فستان باللون المرجاني
فستان باللون المرجاني


تم اختياره لونًا للعام 2019 من قبل شركة بانتون Pantone العالمية. وقد اعتمده الكثير من الدور العالمية في تصميماته، وهو من ألوان الصيف المميزة.

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الأحمر

فستان باللون الأحمر
فستان باللون الأحمر


هو لون حيوي ومفعم بالجرأة والأنوثة. رأيناه على منصات عروض الكثير من العلامات هذا العام، وهو من أبرز ألوان صيف 2019.


الأصفر

فستان باللون الأصفر
فستان باللون الأصفر


ما زال اللون الأصفر مستكملًا رواجه على الساحة العالمية للموضة، حيث يُعتبر اليوم واحدًا من أهم الألوان في ربيع وصيف 2019، وهو لون يحتاج إلى جرأة وثقة، لذا لا تترددي بأن تتألقي به.


الأزرق

فستان باللون الأزرق
فستان باللون الأزرق


تعدّ درجة الأزرق، التي تشتهر بها وسائل التواصل الاجتماعي، واحدة من الألوان الأحدث على ساحة الموضة العالميّة.
 


فساتين مطبعة

فستان مطبع بالورود
فستان مطبع بالورود


الأقمشة المطبعة هي من أحدث الصيحات الرائجة، بخاصة اذا كانت طبعات الورود أو الأشكال بالألوان التي سبق ذكرها، كما أنها لمسة أنثوية مميزة وتُظهر جسدكِ ممشوقًا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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